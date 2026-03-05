Scintille al Senato Tajani sotterra Renzi | Facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate video
Al Senato si sono registrate tensioni durante le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sul sostegno del governo ai Paesi del Golfo in risposta alle azioni iraniane. Durante il dibattito, Tajani ha commentato criticamente l’attività di alcuni politici, affermando che è facile partecipare a conferenze ben pagate nel Golfo. Il confronto tra i presenti si è fatto acceso, con scambi di battute diretti e momenti di confronto acceso.
Scintille in Aula al Senato alle prese con le comunicazione dei ministri Tajani e Crosetto sull’impegno del governo a difesa dei Paesi del Golfo sotto la rappresaglia iraniana. Particolarmente focoso Matteo Renzi che si è esibito in un lungo comizio contro la premier “che scappa”, l’ultimo tormentone delle opposizioni. I toni si accendono quando il titolare della Farnesina ha ricordato l’ironia con la quale qualcuno avevano accolto l’invito agli italiani nel Golfo a stare lontani dalle finestre per il rischio di essere colpiti dalle schegge durante i raid iraniani. In aula qualcuno rumoreggia altri ridono. Tajani si interrompe e aggiunge lapidario: “Risus abundat in ore stultorum“. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
