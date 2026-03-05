Scintille al Senato Tajani sotterra Renzi | Facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate video

Al Senato si sono registrate tensioni durante le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sul sostegno del governo ai Paesi del Golfo in risposta alle azioni iraniane. Durante il dibattito, Tajani ha commentato criticamente l’attività di alcuni politici, affermando che è facile partecipare a conferenze ben pagate nel Golfo. Il confronto tra i presenti si è fatto acceso, con scambi di battute diretti e momenti di confronto acceso.