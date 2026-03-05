Sci | inizia la bassa stagione ultime settimane sulle piste

Da lunedì 9 marzo, in Friuli Venezia Giulia, il prezzo dello skipass giornaliero scende da 44 a 31 euro, segnando l’inizio della bassa stagione sciistica. Le ultime settimane di attività sulle piste si svolgono in queste settimane, con gli appassionati che approfittano delle condizioni invernali ancora presenti nelle località della regione. La riduzione dei costi riguarda tutte le strutture che operano nella zona.

Da lunedì 9 marzo sciare nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia conviene ancora di più: skipass giornaliero da 44 a 31 euro. Aperti fino al 22 marzo tutti i poli, Sella Nevea prosegue fino al 6 aprile Da lunedì 9 marzo sciare in Friuli Venezia Giulia costa meno: da 44 a 31 euro per lo skipass giornaliero. Inizia infatti la bassa stagione a Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio fino al 22 marzo, quando terminerà la stagione invernale 20252026, mentre Sella Nevea proseguirà fino al giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Domani, venerdì 6 marzo, sarà anche l’ultima giornata per sciare in notturna sul Lussari, con nuove luci led installate a inizio stagione per una maggior visibilità ed efficienza energetica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

