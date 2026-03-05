Sci discesa libera femminile in Val di Fassa | a che ora e dove vederla in diretta
Venerdì 6 marzo alle 11.30 si svolgerà in Val di Fassa, sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino femminile. La gara è programmata in questa località, con le atlete pronte a sfidarsi in una delle tappe stagionali più attese. La diretta sarà trasmessa in orario.
Prima gara della tre giorni sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Sofia Goggia, Laura Pirovano e Nadia Delago le azzurre più attese Venerdì 6 marzo, alle 11.30, in Val di Fassa, sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino, si disputa la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Con questa gara viene recuperata quella che era stata annullata lo scorso 30 gennaio a Crans Montana a causa delle condizioni pericolose della pista Mont Lachaux. Il fine settimana sulle Dolomiti, in Trentino, nella Ski Area San PellegrinoVal di Fassa, vede le azzurre tra le favorite su uno dei centri di allenamento più importanti per la nostra nazionale.
