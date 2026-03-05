Sci alpino seconda prova a Val di Fassa | Ortlieb la più veloce Nadia Delago terza e Pirovano quarta tra le azzurre
Nella seconda prova di sci alpino a Val di Fassa, l'austriaca Ortlieb si è attestata come la più veloce con il tempo di 1’22”24 sulla pista La Volata. La gara ha visto anche la partecipazione di Nadia Delago, che si è piazzata terza, e di Pirovano, quarta tra le rappresentanti italiane. La classifica del training è guidata dall’atleta austriaca, mentre la norvegese Vickhoff Lie si trova in seconda posizione.
L’austriaca guida la classifica del training sulla pista La Volata con 1’22"24, seguita dalla norvegese Vickhoff Lie. Nadia Delago terza nonostante il salto di porta, Pirovano quarta. Goggia ottava. Domani la prima discesa alle 11:30. La seconda prova cronometrata in Val di Fassa ha regalato indicazioni preziose in vista delle due discese libere di venerdì e sabato sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino. A dettare il ritmo sul tracciato trentino è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha fermato il cronometro sull’1’22"24, precedendo di 18 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Segnali incoraggianti anche dal gruppo azzurro, con Nadia Delago e Laura Pirovano ancora nelle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Ortlieb in vetta. Pirovano terza, Nadia Delago vola ma salta una porta
LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza12:47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa.
Altri aggiornamenti su Sci alpino seconda prova a Val di Fassa....
Temi più discussi: Delago 5/a e Pirovano 6/a nella 1/a prova della discesa in Val di Fassa, Stuhec miglior tempo con salto porta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; La Val di Fassa è pronta a vivere la sua seconda volta in Coppa del Mondo: presentato il trittico di velocità su 'La VolatA'; Goggia a fari spenti nella prima prova della discesa, in testa c'è Stuhec.
Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Ortlieb svetta, Delago vola con salto di porta, 4a Pirovano, cresce GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. oasport.it
Val di Fassa Ski World Cup - facebook.com facebook
Abstract work by Marc cuypers 50x50 (2024). Val di Fassa x.com