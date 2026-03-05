Sci alpino seconda prova a Val di Fassa | Ortlieb la più veloce Nadia Delago terza e Pirovano quarta tra le azzurre

Nella seconda prova di sci alpino a Val di Fassa, l'austriaca Ortlieb si è attestata come la più veloce con il tempo di 1’22”24 sulla pista La Volata. La gara ha visto anche la partecipazione di Nadia Delago, che si è piazzata terza, e di Pirovano, quarta tra le rappresentanti italiane. La classifica del training è guidata dall’atleta austriaca, mentre la norvegese Vickhoff Lie si trova in seconda posizione.