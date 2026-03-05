Sci alpino Goggia si gioca due coppe in Val di Fassa Pirovano prova a rompere la maledizione

Nella Val di Fassa si svolge una tre giorni di gare di sci alpino femminile, con le competizioni di velocità che coinvolgono diversi atleti. La stagione si avvia alla conclusione e in questa occasione alcune protagoniste sono chiamate a cercare punti preziosi in vista delle classifiche finali. Tra le sfide in programma, ci sono le prove che potrebbero decidere le coppe di specialità.

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna in Italia per una tre giorni dedicata completamente alla velocità. Si gareggia, infatti, in Val di Fassa sulla pista "La Volata", con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana cinque anni dopo quell'unica volta nel 2021. Sarà un fine settimana importantissimo per Sofia Goggia, che ha la grande occasione di chiudere i conti nella lotta per la coppa di superG e poi anche la possibilità di riaprire ulteriormente i giochi in quella di discesa. Si parte dunque dalle due discese e i fari in casa Italia come detto sono ovviamente puntati su Goggia, che cerca ancora la prima vittoria stagionale nella specialità.