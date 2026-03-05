Durante i campionati europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaigian, Alba De Silvestro e un’altra atleta hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista. La gara si è svolta con la partecipazione di diverse nazioni e ha visto l’Italia ottenere un altro podio dopo il successo di ieri di Giulia Murada nella Sprint Race. La competizione prosegue con le diverse categorie in programma.

E' toccato nuovamente ad Alba De Silvestro che, nel primo tratto della terza frazione ha ridotto il distacco da Marianne Fatton, portandolo a soli 11"9 secondi. A quel punto, però, l'elvetica ha dato l'accelerata decisiva ed è arrivata all'ultimo cambio con 27"9 di vantaggio sull'azzurra. L'ultima frazione non ha cambiato nulla: la Svizzera si è laureata campionessa europea con il tempo di 35'55" (e 3" di penalità), mentre la coppia Alba De Silvestro-Michele Boscacci si è messa al collo la medaglia d'argento con un ritardo finale di 53"9. Medaglia di bronzo per la Germania, arrivata al traguardo staccata di 1'17" dai vincitori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sci alpinismo, Boscacci/De Silvestro conquistano l’argento nella staffetta mista degli EuropeiArriva la seconda medaglia in due giorni per la spedizione azzurra agli Europei di sci alpinismo 2026.

Approfondimenti e contenuti su Sci alpinismo.

Temi più discussi: Sci alpinismo: Boscacci e De Silvestro sono d'argento agli Europei; Europei, seconda medaglia per l'Italia: De Silvestro e Boscacci d'argento nella staffetta mista; LETSgoSKIMO, il debutto olimpico con Alba De Silvestro e Michele Boscacci; Europei: 2° argento per l'Italia con Boscacci e De Silvestro, la Svizzera vince la staffetta mista.

Sci alpinismo: Boscacci e De Silvestro argento in staffettaMichele Boscacci e Alba De Silvestro hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista agli Europei di sci alpinismo, disputati a Shahdag, in Azerbaijan. Questo prestigioso risultato segna ... it.blastingnews.com

Sci alpinismo, Boscacci/De Silvestro conquistano l’argento nella staffetta mista degli EuropeiArriva la seconda medaglia in due giorni per la spedizione azzurra agli Europei di sci alpinismo 2026. A Shahdag, in Azerbaijan, la coppia composta da ... oasport.it

Sci alpinismo: argento europeo per Boscacci e De Silvestro nella staffetta mista #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Immensamente Giulia L'Italia apre i Campionati europei di sci alpinismo a Shahdag, Azerbaigian, con l’argento di Murada nella prova sprint femminile! Approfondisci qui bit.ly/4l5J610 @Fisiofficial x.com