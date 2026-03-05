Schlein attacca il governo | Ma è normale che voi venite qui e intanto Meloni va a parlare alla radio?

Durante la seduta alla Camera, la segretaria del Partito Democratico ha criticato il governo, chiedendosi se sia normale che mentre loro sono presenti, il presidente del Consiglio partecipi a un intervento radiofonico. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento dedicato alle risoluzioni sulla guerra in Iran, in cui ha accusato l’esecutivo di essere troppo passivo.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla guerra in Iran portate oggi alla Camera, attaccando frontalmente il governo: «Vi siete affezionati al ruolo di mero osservatore. Ma invece vorrei sapere, è normale che il ministro venga qui a parlarci mentre Meloni è alla radio e che dobbiamo sapere della risoluzione di maggioranza dalle agenzie perché nessuno si è preoccupato neppure di cercare una posizione unitaria con l'opposizione?». L'Italia, dice, «sta cercando di mitigare le conseguenze di questo conflitto invece di intervenire sulle cause. Siamo tutti d'accordo che l'Iran deve smettere di attaccare i paesi dell'area, ma per noi si devono fermare anche gli attacchi di Netanyahu».