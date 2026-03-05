Schlager Juve il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre Le ultime novità

Il centrocampista austriaco, attualmente senza contratto, potrebbe unirsi alla Juventus indipendentemente dalle altre operazioni di mercato. La società sta valutando questa opzione, e le trattative sono in corso. La possibilità di un trasferimento a parametro zero resta in piedi, con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano della squadra. Le decisioni definitive verranno comunicate nelle prossime settimane.

Schlager Juve, l’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro: le ultimissime sul centrocampista austriacoDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.

Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconeraVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Juventus interessata a Schlager: non ha rinnovato col Lipsia. Le news di calciomercatoIl centrocampista classe 1997 non rinnoverà con il Lipsia e se ne andrà in estate, come annunciato oggi dal club tedesco. E all'austriaco rimane interessata la Juventus, che lo aveva già valutato nel ... sport.sky.it

