Schlager Juve il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre Le ultime novità

Il centrocampista austriaco, attualmente senza contratto, potrebbe unirsi alla Juventus indipendentemente dalle altre operazioni di mercato. La società sta valutando questa opzione, e le trattative sono in corso. La possibilità di un trasferimento a parametro zero resta in piedi, con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano della squadra. Le decisioni definitive verranno comunicate nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve LIVE: sogni Goretzka e Bernardo con la Champions, Kalulu a rischio cessione? Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese. Le ultime Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se. Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Schlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Le ultime novità Schlager Juve, l’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro: le ultimissime sul centrocampista austriacoDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconeraVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Aggiornamenti e notizie su Schlager Juve. Temi più discussi: Juventus, la Champions cambia il budget: a centrocampo Tonali o Kessie; Calciomercato Juventus: arriverà un centrocampista di esperienza; Calciomercato Juventus: Schlager sempre più vicino; David Juve la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti Le ultimissime. Juventus interessata a Schlager: non ha rinnovato col Lipsia. Le news di calciomercatoIl centrocampista classe 1997 non rinnoverà con il Lipsia e se ne andrà in estate, come annunciato oggi dal club tedesco. E all'austriaco rimane interessata la Juventus, che lo aveva già valutato nel ... sport.sky.it Calciomercato Juventus: arriverà un centrocampista di esperienzaLa Juventus lavora già sulle prossime mosse di mercato estive, con una linea molto chiara, questa volta servirà gestire bene le risorse ... fantacalcio.it #Juventus - Previsti nuovi contatti per Xaver #Schlager nelle prossime settimane (parametro zero). Mirko Di Natale - facebook.com facebook In questi giorni la #Juventus avrà ulteriori contatti per Xaver #Schlager e Marcos #Senesi. #Calciomercato x.com