schiscia vs pranzo fuori | portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a circa 3.200€ all' anno quasi due stipendi in più l’educazione finanziaria parte dalle piccole cose

Uno studio evidenzia che portarsi il pranzo da casa può far risparmiare circa 3.200 euro all’anno, equivalente a quasi due stipendi. Secondo un’analisi, pranzare fuori può rappresentare fino al 20% del reddito lordo mensile. La differenza di costi tra le due scelte è significativa e riguarda molte persone che lavorano. L’attenzione alle spese quotidiane è un aspetto importante dell’educazione finanziaria.

Analisi di Bravo: pranzare fuori può arrivare a costare addirittura circa il 20% del reddito lordo mensile. Portandosi il pranzo da casa si può risparmiare in media 263€ al mese, ovvero 3.156€ all'anno. Con uno stipendio netto mensile tra 1.700 e 1.850€, equivale a circa 2 mesi di busta paga.