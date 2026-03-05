Schierarsi per il NO | incontro con Di Matteo e Di Battista sul referendum

Nino Di Matteo e Alessandro Di Battista parteciperanno all’evento intitolato “Schierarsi per il No”, dedicato al referendum sulla giustizia. L’incontro si svolgerà in una data ancora da definire e vedrà i due figure discutere delle loro posizioni in merito alla consultazione referendaria. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico sulle tematiche legate alla riforma giudiziaria.

Appuntamento all'istituto "P. G. Semeria" per conoscere le criticità della nuova riforma sulla giustizia Il magistrato antimafia Nino Di Matteo e l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista parteciperanno all'evento “Schierarsi per il No” in riferimento al referendum sulla giustizia. L'appuntamento è per le ore 18 di domani, venerdì 6 marzo, presso l’istituto “P. G. Semeria” di via Martiri XXII Ottobre 50 a Sparanise. L'evento è organizzato dalle piazze di Sparanise e Teano dell'associazione “Schierarsi”: “La riforma non migliora la giustizia ma colpisce la magistratura, minandone autonomia e indipendenza dal potere politico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Referendum, Di Battista dialoga con il pm Di Matteo: “Governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare magistratura”“Vedete come il governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per attaccare i giudici”.

“Io sto con Gratteri e Di Matteo”. La provocazione di Gasparri sul referendumRichiamato le parole esatte dei due togati, con interviste da loro rilasciate, il senatore ribadisce che solo pochi anni fa entrambi sostenevano le...

Il mio intervento di martedì sul referendum e le polemiche sul caso Pucci-Sanremo

Tutto quello che riguarda Schierarsi per il NO incontro con Di....

Referendum: a Valenza l’evento di ‘Schierarsi’ per il No con gli interventi online di Di Battista e Di MatteoVALENZA - Venerdì 6 marzo alle 18 al Centro Comunale di cultura di Valenza, in piazza XXXI Martiri 1, nella saletta conferenze, è in programma un incontro ... radiogold.it

Galbiate: il 6 Nino Di Matteo con Di Battista per il NOIl 6 marzo alle ore 18 presso l’ Auditorium Cesare Golfari a Galbiate l’ associazione Schierarsi organizza un incontro in ... merateonline.it

“Schierarsi Matera” interviene sul sequestro preventivo di un edificio in costruzione e sollecita una revisione della governance urbanistica cittadina - facebook.com facebook

