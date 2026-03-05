Schianto lungo la via Pontina si scontrano due veicoli e un trattore | strada chiusa e code

Un incidente si è verificato lungo la via Pontina, coinvolgendo due veicoli e un trattore. La strada è stata temporaneamente chiusa e si sono formate lunghe code. L’incidente si è verificato a pochi chilometri da Terracina, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e verificare eventuali feriti.

