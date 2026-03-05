Scent layering | impariamo l'arte di sovrapporre le fragranze

Il scent layering è una tecnica che permette di combinare diverse fragranze per creare un profumo personalizzato. Si tratta di sovrapporre più essenze, spesso di marche diverse, per ottenere un risultato unico e distintivo. Questa pratica sta guadagnando popolarità tra chi desidera distinguersi con dettagli esclusivi e difficili da imitare, puntando sull’originalità del proprio stile olfattivo.

La cosa che più cerchiamo oggigiorno è l’originalità. Chiamiamola pure unicità, se vogliamo. E questa unicità passa proprio attraverso dettagli esclusivi e peculiari, possibilmente non troppo facilmente replicabili. Come il layering di capi d’abbigliamento (lo styling), o il layering di sieri, per una skincare perfettamente su misura, o ancora il layering profumi. Sovrapporre fragranze diverse permette di creare la propria firma olfattiva, esclusiva e inimitabile. Non c’è quindi da sorprendersi se le ricerche di questa pratica sono schizzate nell’iperuranio, con perfume layering combinations +125 per cento e scent layering +75 per cento. Sempre meno persone desiderano lasciare una scia come tante altre si dedicano invece a creare la propria, squisitamente unica, combinazione. 🔗 Leggi su Amica.it

Scent Layering, la tendenza di mixare i profumi è già l'ossessione del 2026

