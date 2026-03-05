Scene surreali nel derby di Algeria | la pioggia di petardi in campo è impressionante

Nel derby tra Belouizdad e MC Alger, valida per la semifinale della Coppa di Algeria, scene surreali si sono susseguite. Mentre un giocatore si apprestava a calciare un calcio di punizione, i tifosi avversari hanno lanciato in campo una grande quantità di petardi e fumogeni, creando un’immagine impressionante e caotica. La partita ha subito interruzioni mentre l’intervento delle forze dell’ordine tentava di gestire la situazione.

Durante la partita tra Belouizdad e MC Alger, valida per l'accesso alla semifinale della Coppa di Algeria, succede di tutto: un giocatore si prepara a battere un calcio di punizione, ma i tifosi avversari gli lancano contro una pioggia di petardi e fumogeni. La partita finisce poi 3-2 per il Belouizdad.