Scende il saldo della mobilità passiva in Abruzzo meno 11 milioni e mezzo di euro tra il 2022 e il 2024

In Abruzzo, il saldo della mobilità passiva è calato a 86 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 89 milioni del 2023 e ai 98 milioni del 2022. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registra una diminuzione di questa cifra, che rappresenta la differenza tra le somme pagate alle strutture sanitarie esterne e quelle ricevute dalla regione.

I ricoveri ospedalieri mostrano una crescita costante: la mobilità attiva per questa voce è salita dai 71 milioni di euro del 2022 ai 79 milioni del 2024; analogo andamento si registra nella specialistica ambulatoriale Diminuisce, per il secondo anno consecutivo, il saldo della mobilità passiva in Abruzzo che per il 2024 scende a – 86 milioni di euro, contro gli 89 del 2023 e i 98 del 2022. Lo comunica l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, commentando gli ultimi dati elaborati dal dipartimento Sanità della Regione. "La variazione, pari a oltre 11 milioni e mezzo di euro in meno – sottolinea l'assessore - indica una riduzione del disavanzo connesso agli spostamenti sanitari interregionali.