Scavo non autorizzato per il drenaggio dei terreni danneggiato albero monumentale | scatta la multa

A Pisignano di Cervia, i Carabinieri Forestale hanno verificato un intervento di scavo non autorizzato che ha interessato il terreno a circa 1,5 metri da un pioppo bianco considerato albero monumentale. Lo scavo, superiore ai 20 centimetri di profondità, ha causato danni all’albero stesso. Per questa violazione è stata comminata una multa.

L’intervento, eseguito all’interno della zona di protezione dell’albero con lo scopo di migliorare il drenaggio dei terreni agricoli circostanti, avrebbe però danneggiato l’apparato radicale dell’esemplare. E' stata quindi elevata a carico del responsabile legale della ditta esecutrice dei lavori, con sede a Cervia, una sanzione amministrativa di 4.000 euro. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Forte odore di gas in strada: evacuate venti famiglie. Allarme rientrato e strade riaperte dopo un paio d'ore . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Albero monumentale a rischio dopo uno scavo profondo non autorizzato, 5mila euro di multaFaenza (Ravenna), 7 febbraio 2026 – Ammonta a 5mila euro la multa comminata dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella per una violazione -... Albero monumentale a rischio dopo uno scavo profondo non autorizzato, maxi multa da 5mila euroFaenza (Ravenna), 7 febbraio 2026 – Ammonta a 5mila euro la multa comminata dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella per una violazione -... Una selezione di notizie su Scavo non autorizzato per il drenaggio.... Discussioni sull' argomento Praiola, sequestrato il cantiere di un immobile: eseguiti interventi non autorizzati in zona paesaggistica; Anfiteatro Romano, al via i lavori per i nuovi camminamenti in Piazza Sant'Oronzo; Fermi per protesta gli operai dei 3 cantieri della Cmc: Con lo stop ai lavori, gli scavi già fatti rischiano di cedere; La cava a uso della cementeria fra siti ambientali protetti: per 8 anni nessuno l’autorizza, ora la burocrazia si converte. Albero monumentale a rischio dopo uno scavo profondo non autorizzato, 5mila euro di multaFaenza (Ravenna), 7 febbraio 2026 – Ammonta a 5mila euro la multa comminata dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella per una violazione - accertata nel territorio comunale di Faenza - in ... ilrestodelcarlino.it L’impianto Giovanni Scavo di Velletri torna a far parlare di sé, ed ancora una volta non lo fa in maniera positiva #castellinotizie - facebook.com facebook Sulla rivista Recycling il primo sito di trattamento dei materiali di scavo del tunnel di base della #TorinoLione di Illaz: 23 milioni di tonnellate di materiali gestiti sul lato francese, di cui oltre la metà riutilizzata nei cantieri. Una rete di oltre 5 km di nastri trasportato x.com