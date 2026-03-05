Scavi alla Casa del Jazz c' è una frana oltre il muro Il prefetto | Ora serve cautela

Sono in corso lavori di scavo presso la Casa del Jazz a Roma, in viale di Porta Ardeatina, con interventi coordinati dalla prefettura. Durante le operazioni, si è verificata una frana oltre il muro dell’area, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri presenti sul posto. La situazione attuale richiede particolare cautela e attenzione nelle prossime fasi delle operazioni.

Vigili del fuoco e tecnici, coordinati dalla prefettura, si sono presentati nelle prime ore della giornata per continuare i lavori Altra giornata di lavori nell'area della Casa del Jazz di Roma, in viale di Porta Ardeatina. I vigili del fuoco, coordinati dalla prefettura e con i carabinieri sul posto, hanno ripreso gli scavi nel tunnel della villa confiscata negli anni 90 a Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana, poi trasformata in centro culturale di proprietà del Comune. Agli scavi erano presenti anche il prefetto Lamberto Giannini e l'ex giudice Guglielmo Muntoni, presidente dell'osservatorio sulla criminalità economica della Camera di commercio, promotore degli accertamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Scavi alla Casa del Jazz a Roma ricominceranno a breve. Prefetto Giannini: "Localizzato un punto sensibile" Nuovi scavi alla Casa del Jazz, trovata una scala sotterraneaContinuano gli scavi a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di... Scavi alla Casa del Jazz: il mistero del giudice Adinolfi e la Banda della Magliana Contenuti utili per approfondire Scavi alla Casa del Jazz c'è una frana.... Temi più discussi: Casa del Jazz, aperto un varco nella volta del tunnel: i tecnici si calano e trovano un altro muro più moderno; Casa del Jazz, nel bunker dei misteri spunta un altro muro; Casa del Jazz, oggi ripartono gli scavi: ora paga lo Stato; Storie nere, il caso Emanuela Orlandi e l'intervista al fratello Pietro. Emanuela Orlandi, novità dalla Casa del Jazz: Entrati in cantina, cosa hanno vistoVanno avanti gli scavi alla Casa del Jazz a Roma con le indagini sul giudice Adinolfi e Emanuela Orlandi. Cosa filtra. newsmondo.it Pietro Orlandi (fratello di Emanuela) alla Casa del Jazz: «Con gli scavi sono entrati nella cantina»«Sono riusciti a entrare in questa cantina e l'hanno visionata. Ora vogliono ovviamente proseguire. Ci sono dei punti pericolanti ed è necessario metterli in sicurezza. C'è questa volontà di non lasci ... msn.com La Casa del Jazz di Roma, situata in via di Porta Ardeatina, sorge nella ex Villa Osio, una lussuosa proprietà confiscata negli anni '90 a Enrico Nicoletti, noto come il "cassiere" della Banda della Magliana - facebook.com facebook Dovevano bastare quattro giorni per verificare la presenza del corpo di Emanuela Orlandi sotto la Casa del Jazz a Roma. Sono passati mesi, i soldi sono finiti, ma il georadar non ha trovato manco l'ingresso. Di @maurizio_crippa x.com