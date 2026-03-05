Scavi alla Casa del Jazz c' è una frana oltre il muro Il prefetto | Ora serve cautela

Da romatoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso lavori di scavo presso la Casa del Jazz a Roma, in viale di Porta Ardeatina, con interventi coordinati dalla prefettura. Durante le operazioni, si è verificata una frana oltre il muro dell’area, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri presenti sul posto. La situazione attuale richiede particolare cautela e attenzione nelle prossime fasi delle operazioni.

Vigili del fuoco e tecnici, coordinati dalla prefettura, si sono presentati nelle prime ore della giornata per continuare i lavori Altra giornata di lavori nell'area della Casa del Jazz di Roma, in viale di Porta Ardeatina. I vigili del fuoco, coordinati dalla prefettura e con i carabinieri sul posto, hanno ripreso gli scavi nel tunnel della villa confiscata negli anni 90 a Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana, poi trasformata in centro culturale di proprietà del Comune. Agli scavi erano presenti anche il prefetto Lamberto Giannini e l'ex giudice Guglielmo Muntoni, presidente dell'osservatorio sulla criminalità economica della Camera di commercio, promotore degli accertamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Scavi alla Casa del Jazz a Roma ricominceranno a breve. Prefetto Giannini: "Localizzato un punto sensibile"

Nuovi scavi alla Casa del Jazz, trovata una scala sotterraneaContinuano gli scavi a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di...

Scavi alla Casa del Jazz: il mistero del giudice Adinolfi e la Banda della Magliana

Video Scavi alla Casa del Jazz: il mistero del giudice Adinolfi e la Banda della Magliana

Contenuti utili per approfondire Scavi alla Casa del Jazz c'è una frana....

Temi più discussi: Casa del Jazz, aperto un varco nella volta del tunnel: i tecnici si calano e trovano un altro muro più moderno; Casa del Jazz, nel bunker dei misteri spunta un altro muro; Casa del Jazz, oggi ripartono gli scavi: ora paga lo Stato; Storie nere, il caso Emanuela Orlandi e l'intervista al fratello Pietro.

Emanuela Orlandi, novità dalla Casa del Jazz: Entrati in cantina, cosa hanno vistoVanno avanti gli scavi alla Casa del Jazz a Roma con le indagini sul giudice Adinolfi e Emanuela Orlandi. Cosa filtra. newsmondo.it

Pietro Orlandi (fratello di Emanuela) alla Casa del Jazz: «Con gli scavi sono entrati nella cantina»«Sono riusciti a entrare in questa cantina e l'hanno visionata. Ora vogliono ovviamente proseguire. Ci sono dei punti pericolanti ed è necessario metterli in sicurezza. C'è questa volontà di non lasci ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.