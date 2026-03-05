Scappano in monopattino con la droga inseguiti dai carabinieri Un arresto

Durante controlli antidroga al Parco delle Cascine, i carabinieri hanno notato un uomo che, alla vista delle forze dell’ordine, è fuggito in monopattino con della droga. Dopo un inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. La sostanza sequestrata sarà analizzata per determinarne la natura e la quantità.

Controlli antidroga al Parco delle Cascine, arrestato un trentenne dopo un inseguimento in monopattino. Nel corso della serata di lunedì 2 marzo scorso, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze durante un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un trentenne di origine gambiana, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, avvenuto nell'area del Parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto i militari hanno notato due persone nei pressi di un chiosco che si allontanavano a bordo di un monopattino. Sono stati così inseguiti dai militari e durante l'inseguimento il conducente ha gettato a terra un involucro in plastica.

Scappa in monopattino dai carabinieri, arrestato 14enne con droga e coltelloFirenze, 4 febbraio 2026 – Un controllo di routine nel cuore del capoluogo toscano si è concluso con l’arresto di un giovanissimo.

