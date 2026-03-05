La squadra di basket di Avellino ha espresso una condanna immediata e decisa in seguito all'aggressione avvenuta al termine della partita contro la Step Back Caiazzo, disputata al Pala Piccolo di Caserta. L'episodio ha coinvolto alcuni tifosi della squadra avellinese, e l'ente ha condannato fermamente quanto accaduto.

La Scandone Avellino esprime la più ferma e totale condanna per il vile episodio verificatosi al termine della gara disputata al Pala Piccolo di Caserta tra la Step Back Caiazzo e la Scandone Avellino. Alcuni facinorosi locali hanno teso un agguato ai tifosi del gruppo organizzato biancoverde Only Wolves, che sono stati aggrediti e feriti mentre lasciavano l’impianto sportivo dopo aver sostenuto la propria squadra. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport, del basket e della sana passione sportiva. La società esprime la propria massima vicinanza e solidarietà ai tifosi degli Only Wolves, augurando ai feriti una pronta guarigione e ringraziandoli per il sostegno costante e appassionato dimostrato alla squadra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Aggressione ai tifosi dell’Avellino: la Questura di Bari emette nuovi DaspoBARI – La Questura di Bari, come riferiscono i colleghi di Bari Today, ha disposto due nuovi Daspo nei confronti di persone coinvolte...

Leggi anche: Aggressione ad agenti in servizio, ferma condanna del sindaco Battaglia: "Inaccettabile"

Contenuti e approfondimenti su Scandone Avellino.

Argomenti discussi: Scandone Avellino: ferma condanna per l'aggressione ai tifosi Only Wolves; Basket, Scandone Avellino denuncia aggressione ai suoi tifosi al termine della gara contro Caiazzo.

Aggressione ai tifosi del gruppo Only Wolves: la solidarietà della ScandoneAVELLINO- La Scandone Avellino esprime la più ferma e totale condanna per il vile episodio verificatosi al termine della gara disputata al Pala Piccolo di Caserta tra la Step Back Caiazzo e la Scandon ... irpinianews.it