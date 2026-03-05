Scandicci supera Bergamo senza Ognjenovi? e vola in semifinale ritrova Skinner ma perde Nwakalor

La partita tra Savino Del Bene Volley Scandicci e Volley Bergamo 1991 si è conclusa con la vittoria di Scandicci, che ha conquistato il passaggio alle semifinali. La squadra toscana ha giocato senza Ognjenovi e ha ritrovato Skinner, mentre Nwakalor non era in campo. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole a Scandicci.

La formazione toscana ha avuto un avvio equilibrato in apertura di match, con il punteggio che ha mantenuto la parità fino a metà primo set. Weitzel ha trovato l'allungo decisivo a quota 16-19, consentendo a Scandicci di chiudere 20-25 grazie ai colpi di Antropova e Skinner. Bergamo è rimasta priva di una parte del suo pacchetto offensivo, dato che Maja Ognjenovic non è stata disponibile, mentre Avery Skinner è rientrata in campo per un set e mezzo dopo l'assenza che aveva contraddistinto la sua parte di ritorno. Nel secondo set la squadra guidata da Gaspari ha preso subito il controllo, chiudendo con un parziale di 4-8 e 5-11 grazie al muro di Nwakalor.