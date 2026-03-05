Sabato 7 marzo nella palestra di San Felice si svolgerà la ventunesima edizione del Torneo Indoor Città di Volterra, un evento dedicato agli sbandieratori. Dieci squadre provenienti da diverse località parteciperanno alla competizione, che prevede esibizioni e sfide tra le formazioni. La giornata vedrà coinvolti numerosi appassionati e curiosi interessati alle esibizioni di questa disciplina.

Sarà un minicampionato quello che si disputerà sabato 7 marzo nella palestra di San Felice per la ventunesima edizione del Torneo Indoor Città di Volterra. Riparte infatti la stagione agonistica della Federazione Italiana Sbandieratori e come ormai da tradizione è il colle etrusco che ospita la prima gara del 2026. Ben 10 gruppi di sbandieratori provenienti da tutta Italia si contenderanno il primato nella specialità di singolo, coppia, piccola squadra e musici. Grande attesa quindi per i gruppi partecipanti che avranno modo di sperimentare nuovi giochi e nuove figurazioni studiate e provate durante l’inverno e che saranno i cavalli di battaglia per la stagione agonistica 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sbandieratori. Dieci squadre in gara sabato

LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia ammazza la gara ancora con Lanisek!Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di salto con gli sci, che ha visto a sorpresa il successo della Slovenia sulla Novegia.

Leggi anche: Dieci squadre che giocano a perdere: il problema del tanking e come Nba vorrebbe risolverlo

Contenuti e approfondimenti su Sbandieratori Dieci squadre in gara....

Argomenti discussi: Sbandieratori. Dieci squadre in gara sabato; A Cerreto Guidi la XV edizione del Torneo indoor di Musici e Sbandieratori.