A Saronno l’ospedale ha registrato un incremento nei ricoveri e negli interventi chirurgici. Sono state introdotte nuove tecnologie e apparecchiature per migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione. La struttura sta ampliando le sue capacità operative per rispondere alle esigenze dei pazienti e aumentare la disponibilità di prestazioni mediche specialistiche.

Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. Un ragazzo di 18 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, a. Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Saronno, l’ospedale cresce: più ricoveri, interventi e nuove tecnologie

Ospedale di Assisi più moderno: "Nuove tecnologie al completo"Nuove dotazioni per il locale ospedale, nell’ottica del suo potenziamento e riqualificazione dell’ospedale di Assisi in occasione del Giubileo:...

Aggiornamenti e notizie su Saronno l'ospedale cresce più ricoveri....

Temi più discussi: Saronno, l’ospedale cresce: più ricoveri, interventi e nuove tecnologie; Ospedale Saronno, Bertolaso: Ecco i numeri e gli investimenti.; Emanuele Monti ribatte al Pd: Basta polemiche, sull’Ospedale di Saronno parlano i fatti; Saronno l’ospedale cresce | più ricoveri interventi e nuove tecnologie.

Saronno, l’ospedale cresce: più ricoveri, interventi e nuove tecnologieL’Ospedale di Saronno continua a crescere, aumentano ricoveri e interventi e si investe in tecnologia. È il messaggio che il consigliere regionale ... ilnotiziario.net

Ospedale di Saronno, a che punto siamo? Astuti e Ponti (Pd): Gli annunci non bastanoI consiglieri regionali Samuele Astuti e Gigi Ponti in un'interrogazione sollecitano i lavori previsti dal piano del 2023 e l'integrazione dell’Ospedale di Saronno nel nuovo piano di riorganizzazione ... varesenews.it

Il Mountain Film Festival arriva a Saronno: lunedì 9 marzo sei film al Cinema Silvio Pellico da SaronnoNews - facebook.com facebook