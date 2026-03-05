Sono state adottate sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni, con specifiche strutture designate per l’accoglienza degli studenti. Queste misure rientrano nell’applicazione dell’articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025. Un elenco regionale indica le strutture coinvolte in questa procedura.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una selezione di notizie su Sanzione disciplinare.

Temi più discussi: Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); Diritti degli studenti e sanzioni disciplinari: i limiti legali, l'abuso dei mezzi di correzione e quando il prof rischia la condanna; Argenta, gli studenti sospesi vanno a scuola e diventano volontari; Cosa non può fare un professore in classe, i limiti legali e i diritti degli studenti da conoscere.

Lavoro: trattenute disciplinari illegittime se anticipano la sanzioneLa trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal dipendente, anche nei casi in cui è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) riferito al lavoratore, non può ... pmi.it

Prof insulta uno studente, sanzione confermataHa offeso uno studente apostrofandolo come ‘cretino’. Dunque la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal dirigente scolastico all’insegnante, è corretta o comunque proporzionata al suo ... ilrestodelcarlino.it

Il Tribunale di Modena convalida la sanzione disciplinare per la docente che comunica il ritardo tramite messaggi informali e non ufficiali. #Attualita - facebook.com facebook