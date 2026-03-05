Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Il 9 marzo, in occasione della festa di Santa Francesca Romana, il Monastero delle Oblate apre le sue porte al pubblico in un'apertura straordinaria che si ripete una sola volta all’anno. Questa occasione permette a visitatori e appassionati di arte e fede di entrare in un luogo generalmente riservato, offrendo l’opportunità di scoprire gli ambienti e i tesori del monastero.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de' Specchi Gli amanti dell'arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l'anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest'oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma.