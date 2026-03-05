sanremo tatangelo ricorda i 20 anni di essere una donna

A Sanremo, Tatangelo ha ricordato i vent'anni dall'uscita di “Essere una donna”, una canzone che affronta temi di identità, forza e sincerità. La cantante ha ripercorso quei momenti, sottolineando che, due decenni fa, si trovava sul palco con un sogno grande e un brano che ancora oggi rappresenta un capitolo importante della sua carriera.

ROMA - "Esattamente 20 anni fa ero su quel palco con un sogno più grande di me ed “Essere una donna”: una canzone che parla di identità, forza e verità. Grazie per tutto l’affetto e l’amore che ancora oggi dimostrate a me e questa canzone. Per aver camminato con me, ieri e oggi. Vi aspetto ai concerti per cantarla insieme. già da quest’estate". Così sulla sua pagina Facebook Anna Tatangelo ricorda i 20 anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2006 con "Essere una donna", il cui testo era stato scritto da Mogol. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

