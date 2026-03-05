Durante il festival di Sanremo, Francesco Sorrentino ha condiviso il ricordo di un incontro avvenuto con Luciano Spalletti. Sorrentino ha parlato del suo successo a Sanremo e di come l’incontro con l’allenatore del Napoli sia rimasto impresso. La conversazione è avvenuta in un momento di relax e ha portato a una discussione sul legame tra il tecnico e la squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il successo a Sanremo e un incontro inatteso con Luciano Spalletti. Una serata speciale diventata virale sui social e carica di significato per la famiglia di Sal Da Vinci. Come racconta Paolo Pirisi su Tuttosport, protagonista è Francesco Sorrentino, figlio del cantante napoletano, che ha vissuto un momento particolare proprio durante la settimana del Festival. La scena è avvenuta durante una cena con Nicola De Devitiis. In quello stesso ristorante era presente anche Luciano Spalletti con la famiglia. «In realtà ero a cena con Nicola De Devitiis – racconta Francesco Sorrentino – e a un certo punto, in un tavolo non lontano dal mio, ho visto Spalletti con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sanremo, Francesco Sorrentino racconta l’incontro con Spalletti: “Napoli resterà sempre nel cuore»

Toko Shengelia: "Il vostro affetto resterà per sempre nel mio cuoreIn occasione della partita tra i V-Nere e Barcellona, un atleta georgiano ha espresso pubblicamente gratitudine verso la Virtus Bologna e verso i...

Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo si racconta: «Il mio amore per il calcio e per il Napoli, ricordo la mia prima volta al San Paolo». Poi l’aneddoto sulla cena con SpallettiDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

Una raccolta di contenuti su Francesco Sorrentino.

Temi più discussi: Francesco Da Vinci: Per sempre sì con Spalletti? Come è nato il video virale. Sulla Juve diciamo la verità...; ‘Per sempre sì’, di cosa parla la canzone ‘di gruppo’ di Sal Da Vinci e chi l’ha scritta; La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e Annachiara; Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'.

Sanremo, Francesco Sorrentino racconta l’incontro con Spalletti: Napoli resterà sempre nel cuore»Un momento di grande emozione per la famiglia Da Vinci e per Francesco Sorrentino, protagonista di una storia che unisce musica, social e calcio. Come sottolinea Paolo Pirisi su Tuttosport, il ... napolipiu.com

Chi sono e cosa fanno Francesco e Anna Chiara, i figli di Sal Da Vinci (super orgogliosi del papà a Sanremo)?L'artista sta spopolando al festival e nel cuore degli spettatori con un brano che è già tormentone. Ma oltre il successo e il trionfo, la cosa più importante per Sal è la famiglia: la moglie Paola, i ... elle.com

EUGENIO SORRENTINO: Il nostro FRANCESCO TAMBASCO al Tg1. Nei giorno di San Valentino l’Associazione Cuore Unito, di cui è presidente, ha organizzato un pranzo per una ottantina di senzatetto, chiamando a cucinare dei detenuti. Un gesto di solidar - facebook.com facebook