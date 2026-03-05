Sanremo 2026 Sal Da Vinci | Non rispondiamo a provocazioni pensiamo alla musica e alla gente di questa terra

Durante la presentazione di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha dichiarato di aver ricevuto numerose provocazioni e di preferire concentrarsi sulla musica e sul pubblico. Ha spiegato di aver portato una canzone che parla d’amore, aggiungendo che se l’amore è violento, forse si è nel contesto sbagliato. Ha anche affermato di non rispondere alle provocazioni, mantenendo l’attenzione sulla sua musica.

Home > Spettacoli > Musica > “Mi sono arrivate un sacco di provocazioni. A volte la mente genera delle cose un po’ strane, io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi l’amore è una cosa violenta probabilmente siamo nel mondo sbagliato. Vi prego, lo dico a ognuno di voi, ve lo chiedo veramente con umiltà, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, non serve a niente. Pensiamo alla musica e pensiamo a tutta la bella gente di questa terra, e basta”. Lo ha detto Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, durante le celebrazioni organizzate in Largo Torretta, a Napoli, in occasione del rientro a casa del cantante, originario del quartiere La Torretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

