Sanpellegrino investe nella nuova area Paradiso e nella tutela dell’acqua

Sanpellegrino ha annunciato un investimento nella riqualificazione dell’area Paradiso a San Pellegrino, focalizzato sulla tutela dell’acqua e sulla valorizzazione del territorio locale. L’intervento prevede interventi di rinnovamento nell’area storica, senza specificare dettagli aggiuntivi sui lavori o sui tempi di realizzazione. La società ha comunicato l’obiettivo di preservare le risorse naturali e migliorare gli spazi pubblici della zona.

Presentato il "Progetto Paradiso", un investimento di 9 milioni per la riqualificazione della storica area di San Pellegrino di fianco alla località Vetta: 6 ettari con hotel e ristorante, oltre ad aree per la conservazione della biodiversità. Attenzione anche alla tutela dell'acqua ed alla valorizzazione del territorio, con il programma F.O.N.T.E. San Pellegrino. Tutela dell'acqua e valorizzazione del territorio, attraverso un intervento di riqualificazione della storica "area Paradiso" a San Pellegrino. Questi i progetti presentati da Sanpellegrino mercoledì 4 marzo presso la Flagship Factory di Ruspino, alla presenza di Michel Beneventi, Amministratore Delegato e Presidente di Sanpellegrino, Ilenia Ruggeri, Direttore Generale, e Stefano Manenti, Direttore dello stabilimento di Ruspino.