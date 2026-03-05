Sankare non basta contro la capolista

Nella partita giocata a Torino, la squadra Under 19 Eccellenza AngelsRbr ha affrontato la capolista Don BoscoCrocetta. Nonostante gli sforzi, il risultato non è stato favorevole e la squadra di casa ha ottenuto la vittoria. La squadra ospite si è scontrata con la capolista senza riuscire a conquistare punti, lasciando il campo senza successo.

Niente da fare per la squadra Under 19 Eccellenza AngelsRbr nella partita giocata a Torino con la capolista Don BoscoCrocetta. I piemontesi impongono il loro ritmo dall'inizio, volando sul 25-13 di fine primo quarto e su un eloquente 43-22 all'intervallo. La gara, già piuttosto complicata nei primi venti minuti, diventa impossibile durante il terzo quarto, con la squadra di casa a imprimere ulteriormente un'accelerata e ad allargare in maniera sensibile il divario. A fine terzo è +41 per il Crocetta (69-28), che poi chiude sull'85-50 controllando negli ultimi dieci minuti in situazione di garbage time, col risultato obbiettivamente già in cassaforte.