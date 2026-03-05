Sanità potenziati i servizi di cardiologia | cosa cambia in provincia di Latina

La Asl di Latina ha potenziato i servizi di cardiologia nelle aree di Sezze e Priverno, rafforzando l’assistenza di prossimità. Con questo intervento, l’obiettivo è migliorare l’accesso ai servizi di emergenza e cura, rendendo più capillare e tempestivo il supporto sanitario dedicato ai pazienti di queste zone. La riorganizzazione interessa direttamente le strutture locali e i loro servizi.

L'intervento della Asl a Priverno e Sezze: "Triplicate le ore di apertura per semplificare la presa in carico di persone con scompensi cardiaci e attivare tempestivamente percorsi assistenziali integrati" Rafforzati dalla Asl di Latina i servizi di cardiologia nei territori di Sezze di Priverno. Un intervento, quello dell'azienda sanitaria locale pontina, che punta al "potenziamento dell'assistenza di prossimità, con l'obiettivo di garantire un accesso sempre più capillare e tempestivo ai servizi sanitari sul territorio". Da martedì 3 marzo è quindi operativo il rafforzamento del Servizio di Cardiologia presso la Casa della Salute di Priverno, che amplia significativamente la propria offerta: oltre alla giornata già attiva di giovedì dalle 7.