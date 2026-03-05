Sanità Piemonte ddl per coprire il disavanzo 2025

La Regione Piemonte ha presentato un disegno di legge che punta a coprire il disavanzo previsto nel settore sanitario per il 2025, con l’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati alle persone fragili. La proposta mira a intervenire sui fondi necessari per garantire la continuità e la qualità dell’assistenza, coinvolgendo le risorse finanziarie della regione. Il testo sarà ora sottoposto all’esame delle autorità competenti.

Sanità, la Regione Piemonte presenta il disegno di legge per coprire il disavanzo 2025 e rafforzare i servizi ai fragili Gli assessori regionali al Bilancio Andrea Tronzano e alla Sanità Federico Riboldi hanno illustrato oggi, in una seduta congiunta della Prima e Quarta Commissione del Consiglio regionale del Piemonte presieduta da Roberto Ravello, il disegno di legge n. 132 del 3 marzo 2026, “Interventi urgenti in materia sanitaria”. Il provvedimento interviene su due fronti: la copertura del disavanzo sanitario relativo al quarto trimestre 2025 e il potenziamento dei servizi assistenziali rivolti alle persone più fragili. Il disallineamento tra le risorse nazionali e la spesa sanitaria complessiva viene colmato utilizzando quote della compartecipazione Irpef non sanitaria, trasferite al perimetro sanitario. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

