Sanità boom di pazienti da fuori regione L' assessore | Forte attrattività anche per gli ospedali riminesi

Negli ultimi mesi si registra un aumento consistente di pazienti provenienti da fuori regione che si rivolgono agli ospedali dell’Emilia-Romagna. L’assessore alla sanità ha confermato che anche le strutture riminesi stanno beneficiando di questa forte attrattività. Secondo uno studio recente della Fondazione Gimbe di Bologna, la mobilità sanitaria verso questa regione ha raggiunto livelli mai visti prima.

Secondo l’ultimo studio elaborato dalla Fondazione Gimbe di Bologna la mobilità sanitaria verso l'Emilia-Romagna è in crescita, raggiungendo livelli record. Stando ai dati raccolti dall’organizzazione relativi alla spesa sostenuta dal servizio sanitario per i pazienti che devono cambiare regione per curarsi o farsi una visita (anno 2023), l’Emilia-Romagna ha crediti per aver ospitato pazienti per 850 milioni e debiti per pazienti in uscita di 285 milioni, con un saldo quindi positivo di quasi 565 milioni, secondo solo alla Lombardia. Un’analisi che ribadisce la capacità attrattiva del sistema sanitario regionale, ponendo sul tavolo un ulteriore elemento a conferma dell’eccellenza delle nostre strutture ospedaliere distribuite tra Piacenza e Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

