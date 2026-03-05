Sangue nel condiminio Chiede silenzio dopo un notte di lavoro e viene accoltellata

Una donna si è recata nel suo condominio per chiedere silenzio dopo una notte di lavoro, ma la sua vicina ha reagito con violenza. La vicina ha impugnato un coltello da cucina e le ha sferrato un colpo al volto, tentando di ucciderla. L’episodio si è verificato in un edificio residenziale senza che ci siano stati altri coinvolgimenti.

Si è presentata a casa sua per chiederle di fare meno rumore, ma di tutta risposta la sua vicina ha impugnato un coltellaccio da cucina ed ha cercato di ucciderla sferrandole un violento fendente al volto. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Bachelet, a Lido Tre Archi di Fermo, dove una 60enne, moglie del defunto boss della sacra corona unita, Gerardo Imbrice, si è resa protagonista del fatto di sangue scaturito da futili motivi legati agli schiamazzi che sono diventati da tempo un problema quotidiano per tutti i residenti. Erano da poco passate le 17,30 quando una operatrice sanitaria di 42 anni, che vive nello stesso condominio della 60enne, stava dormendo dopo una notte di lavoro ed è stata svegliata dalle grida e dai forti rumori provocati dalla donna.