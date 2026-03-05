San Martino Junior vince la XXVII Winter League Ragazzi

San Martino Junior si aggiudica la XXVII Winter League Ragazzi dopo una stagione intensa e ricca di impegni. La squadra di Verona ha affrontato e superato le sfide più impegnative, culminando con una prestazione convincente in finale. La vittoria conferma il successo della formazione nella categoria ragazzi e chiude un ciclo di partite che ha coinvolto numerosi giovani atleti.

Una stagione memorabile per la formazione di Verona, capace di dominare la Winter League nella categoria ragazzi con una prestazione solida in finale e una progression continua nel corso delle eliminatorie. La squadra ha mostrato organiser con veloci cambi di fronte, efficacia offensiva e solidità difensiva, meritando la conquista del titolo. In apertura di partita Colombari arriva in base su ball, ruba la seconda e avanza su valida di Russo, riuscendo a segnare grazie a una rubata casa base (1-0). Il vantaggio viene raddoppiato da ulteriori tre punti, con colpite di Furia, Colombari e Russo che fissano il punteggio sul 4-0. Il Crocetta... 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - San Martino Junior vince la XXVII Winter League Ragazzi Finalissima della Winter League Ragazzi 2026 a BolognaLa Winter League Ragazzi 2026 entra nella fase decisiva con la finalissima in programma al PalaRecord di Bologna. Valle San Martino: "Archè" protagonista alla Winter edition di Ginnastica in festaLe giovani atlete del gruppo agonistico del settore ritmica di Ginnastica Archè protagoniste alla Winter edition di Ginnastica in festa 2025,... Contenuti utili per approfondire San Martino Junior. Argomenti discussi: Scheda Arnaboldi - Juniores Provinciali U19 Pavia - Girone A Lombardia; Seconda cat. nel vicentino: pareggio Junior- Union; Isola a +12!. Palio dei barchini, San Martino (ri)vinceCastelfranco, 26 maggio 2025 – Quattro premi, quattro vincitori diversi. San Martino in Catiana vince il palio con il duo delle meraviglie Samuele Campinoti e Daniele Quarta che per la quarta volta ... lanazione.it