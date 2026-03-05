San Giovanni Giuseppe della Croce | il francescano riformatore tra Ischia e Napoli 5 marzo

Il 5 marzo la Chiesa ricorda San Giovanni Giuseppe della Croce, un frate minore alcantarino nato a Ischia nel 1654 e morto a Napoli nel 1734. In questa data si ricordano le sue azioni e il suo ruolo come riformatore francescano. La commemorazione si concentra sulla sua vita e sul suo contributo alla comunità religiosa durante il periodo in cui visse.

Nel cammino quaresimale, il 5 marzo la Chiesa ricorda San Giovanni Giuseppe della Croce (Carlo Gaetano Calosirto), frate minore alcantarino, nato a Ischia nel 1654 e morto a Napoli il 5 marzo 1734. La sua figura unisce austerità evangelica e governo sapiente, offrendo ai fedeli un modello di penitenza e carità. A sedici anni entrò nel convento di Santa Lucia al Monte a Napoli, abbracciando la riforma di san Pietro d'Alcántara. Inviato a Piedimonte d'Alife, collaborò alla costruzione del complesso presso Santa Maria Occorrevole e promosse l'eremo detto "La Solitudine", luogo di preghiera e raccoglimento che influenzò a lungo la spiritualità locale.