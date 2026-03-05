samsung galaxy s26 in regalo vinci la s26 e la s26 ultra con rokform

Samsung ha annunciato un concorso che permette di vincere uno dei due modelli della serie Galaxy S26, inclusi il Galaxy S26 e il Galaxy S26 Ultra. La promozione offre ai partecipanti la possibilità di ottenere uno di questi smartphone in regalo. L'iniziativa, promossa da Rokform, invita gli utenti a partecipare per avere la chance di ricevere uno dei dispositivi.

un’anteprima sintetica della serie galaxy s26 e del galaxy s26 ultra, accompagnata dall’opportunità di partecipare a un concorso per vincere uno dei due modelli. l’articolo sintetizza le caratteristiche principali dei telefoni, le modalità di partecipazione e le condizioni del concorso, offrendo una panoramica chiara e adeguata all’utente. il galaxy s26 rappresenta il modello di base della linea, con schermo da 6,3 pollici, processore snapdragon 8 elite gen 5 per galaxy (cosa che, in europa, è accompagnata dall’exynos 2600), 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. integra inoltre le tipiche funzionalità ai dedicate all’ecosistema galaxy. in anticipo rispetto all’evento Unpacked, samsung ha anticipato una nuova esperienza fotografica per il galaxy s26 basata su gemini, finalizzata a rendere l’editing delle foto più rapido e intuitivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

