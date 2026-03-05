Sammarinesi nel Golfo | domani il trasferimento via terra in Oman

Domani i cittadini sammarinesi che si trovano nel Golfo saranno trasferiti via terra in Oman. Questa operazione coinvolge un gruppo di persone che sono rimaste bloccate a Dubai a causa del conflitto in Medio Oriente. Il trasferimento rappresenta un primo passo per consentire loro di lasciare la regione. La partenza è programmata per la giornata successiva.

Un primo segnale di sollievo per i cittadini sammarinesi bloccati a Dubai a causa del conflitto in Medio Oriente. Questa mattina una decina di loro partirà via terra verso l’Oman, grazie all’intervento coordinato della segreteria di Stato e del Dipartimento Esteri. L’obiettivo è garantire un trasferimento in sicurezza, prima del rientro in patria con voli programmati nei giorni successivi. Il viaggio, che inizierà alle 8.30, durerà circa 12 ore a causa della congestione del traffico nella regione. Le due cittadine presenti in Qatar si stanno invece muovendo autonomamente verso l’Arabia Saudita, da cui torneranno in Repubblica. Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari (nella foto), ha seguito personalmente la situazione, confrontandosi direttamente con la controparte diplomatica emiratina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

