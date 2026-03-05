Salvini | 26 miliardi per la Campania e lo svincolo di Maddaloni

Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato un piano di investimenti da 26 miliardi di euro destinato alla Campania durante l’inaugurazione dello svincolo autostradale di Maddaloni. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con un focus sulla nuova infrastruttura. I dettagli relativi ai progetti e alle tempistiche sono stati comunicati nel corso dell’evento.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi un piano di investimenti per la Campania da 26 miliardi di euro durante l'inaugurazione dello svincolo autostradale di Maddaloni. La cerimonia si è svolta nel cuore della provincia di Caserta, dove una delegazione della Lega Irpina era presente per seguire lo sblocco di questa infrastruttura strategica. L'evento segna il compimento di un progetto concepito oltre vent'anni fa e rappresenta una risposta concreta all'isolamento del Mezzogiorno. La presenza della federazione provinciale di Avellino sottolinea come i benefici di quest'opera vadano ben oltre i confini immediati dell'area casertana. 🔗 Leggi su Ameve.eu Lega irpina all’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni: Salvini annuncia 26 miliardi di investimenti in CampaniaPresente la delegazione provinciale di Avellino all’evento del ministro: infrastrutture, occupazione e lotta all’isolamento “E’ stato un evento... Nuovo svincolo autostradale, Salvini a Maddaloni per l'inaugurazione"Mercoledì 4 marzo inaugureremo con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini lo svincolo di Maddaloni dell'Autostrada A30, un... Altri aggiornamenti su Salvini 26 miliardi per la Campania e.... Temi più discussi: Salvini: Mit, 26 miliardi sui cantieri in Campania; Breaking news Infrastrutture - Campania, Salvini: 26 miliardi di cantieri aperti, un nuovo rinascimento per la regione; Lega irpina all’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni: Salvini annuncia 26 miliardi di investimenti in Campania; Salvini: In Campania aperti cantieri per oltre 26 miliardi di euro. Salvini: «Mit, 26 miliardi sui cantieri in Campania»Costato 22 milioni di euro, concepito quasi trent’anni fa, oggi è una realtà. Ha aperto al traffico ieri sera il nuovo svincolo di Maddaloni della A30 ... ilmattino.it Salvini inaugura il nuovo svincolo autostradale di MaddaloniInaugurato il nuovo svincolo autostradale di Maddaloni. Salvini annuncia 26 miliardi per i cantieri in Campania. stylo24.it Nuovo svincolo a Maddaloni sulla A30, #Salvini: “Le nuove opere non hanno colore politico”. - facebook.com facebook "Il Pd è in piazza accanto al movimento Donna, vita e libertà e agli studenti iraniani dalla morte di Mahsa Amini, nel 2022. Lì non ho mai visto Meloni, Tajani o Salvini: non ho mai visto questa destra ipocrita che ci accosta al regime che abbiamo sempre conda x.com