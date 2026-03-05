salute con never stop supporting lilly rilancia il proprio impegno nella ricerca e nello sport

Lilly annuncia il rilancio del proprio impegno nel settore salute attraverso il progetto

Lilly, sponsor olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026, rilancia il proprio impegno nello sport e nella ricerca scientifica svelando “Never Stop Supporting“, un’installazione interattiva collocata nella milanese Piazza dei Mercanti ispirata e dedicata a Marta Bassino, campionessa mondiale di Sci Alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G, vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante, che non ha potuto partecipare agli ultimi Giochi invernali a causa di un grave infortunio risalente a ottobre 2025. All’interno della struttura in plexiglass, Lilly ha collocato un paio di sci bianchi su cui familiari, amici e fan dell’atleta hanno scritto dediche e messaggi di incoraggiamento per invitarla a non fermarsi nonostante lo stop forzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Never Stop Supporting", l'installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricercaUn paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: "A tutta come sempre, pittrice di curve", "Noi ci siamo ovunque tu voglia andare", "È solo una...

