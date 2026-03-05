Salto con gli sci Prevc ha vinto la terza Coppa del Mondo di fila

Nika Prevc ha vinto la terza Coppa del Mondo consecutiva nel salto con gli sci, aggiudicandosi anche la gara a Lahti e portando a casa il titolo con diversi turni d’anticipo. La competizione si è svolta con diversi salti durante la stagione 2025-2026, confermando la sua supremazia in questa disciplina. La vittoria rappresenta il suo terzo successo consecutivo nel circuito mondiale.

Nika Prevc domina anche a Lahti e conquista con diversi turni d’anticipo la terza Coppa del Mondo consecutiva nel salto con gli sci Nika Prevc domina ancora e conquista la Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. E stavolta arriva addirittura con sei giornate d’anticipo. La slovena ha confermato uno stato di forma eccezionale e ha trionfato anche oggi nella prima competizione individuale del weekend a Lahti. E non c’è solo la vittoria straordinaria ma anche i record. Oggi è riuscita a eguagliare il primato assoluto di affermazioni individuali nella stessa stagione per quanto riguarda il salto speciale a quota 15. C’era riuscita la stessa Prevc nel 2024-2025, ma anche Sara Takanashi nel 2013-2014. 🔗 Leggi su Sportface.it

Salto con gli sci, Nika Prevc domina a Lahti e vince la terza Coppa del Mondo di fila!Nika Prevc vince ancora e festeggia con sei gare d’anticipo la certezza aritmetica del successo nella classifica generale della Coppa del Mondo...

Salto con gli sci femminile, Prevc imprendibile a Garmisch: 27ª vittoria in Coppa del MondoNika Prevc (SLO) during day 3 of Viessmann FIS Ski Jumping World Cup, Ljubno on February 16, 2025 in Ljubno ob Savinji, Slovenia.

