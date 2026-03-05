Salone nautico a Misterbianco la guardia di finanza partecipa con un stand espositivo
Alla fiera nautica di Misterbianco, in provincia di Catania, la guardia di finanza ha allestito uno stand espositivo. L'evento coinvolge più di mille espositori e si estende su oltre 27 mila metri quadrati, attirando professionisti e visitatori da varie regioni. La manifestazione si svolge in un contesto di grande afflusso e interesse nel settore nautico.
Il Corpo è presente con uno spazio dove sono illustrati mezzi e tecnologie in dotazione, tra cui droni aerei impiegati nelle attività di sorveglianza e monitoraggio degli spazi marittimi, che rafforzano ulteriormente la capacità operativa nel controllo del mare e delle coste.
