Salone nautico a Misterbianco la guardia di finanza partecipa con un stand espositivo

Alla fiera nautica di Misterbianco, in provincia di Catania, la guardia di finanza ha allestito uno stand espositivo. L'evento coinvolge più di mille espositori e si estende su oltre 27 mila metri quadrati, attirando professionisti e visitatori da varie regioni. La manifestazione si svolge in un contesto di grande afflusso e interesse nel settore nautico.

Lo spazio, dove sono illustrate le attività e gli strumenti utilizzati dai militari, è stato visitato anche dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci La guardia di finanza partecipa con uno stand espositivo all’importante salone nautico in corso a Misterbianco, in provincia di Catania, che con la partecipazione di oltre mille espositori e oltre 27 mila metri quadrati rappresenta un appuntamento sempre più attrattivo per professionisti e appassionati del settore. Il Corpo è presente con uno spazio dove sono illustrati mezzi e tecnologie in dotazione, tra cui droni aerei impiegati nelle attività di sorveglianza e monitoraggio degli spazi marittimi, che rafforzano ulteriormente la capacità operativa nel controllo del mare e delle coste. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo a Misterbianco (CT)

Musumeci inaugura la 24esima edizione di Nauta a Misterbianco

