Sall si divora un’occasione clamorosa Stanzani mai nel vivo del match

Sall ha sprecato una grande occasione nel corso della partita, mentre Stanzani non è mai apparso coinvolto nel gioco. Sorzi ottiene un 5,5 e viene infilato facilmente da Varone, che lo supera di fronte alla porta. Può fare meglio sul tiro di Saber, che termina all’angolo, probabilmente deviato, ma non si tratta di un intervento particolarmente difficile.

SORZI 5,5. Varone lo infila imparabilmente da due passi, può fare qualcosa di più sul tiro di Saber che finisce all'angolo (forse deviato), ma non né certo una saetta. Bravo poco dopo su Di Bitonto. ZAGNONI 5,5. Lascia solo Varone, che probabilmente è in offside, sull'1-0 ma nel dubbio era meglio chiudergli la porta. Sfiora il gol prima del riposo. ROSSINI 5,5. In difficoltà nei duelli con Ghirardello che spesso gli prende il tempo, rischia anche un clamoroso autogol. PANELLI 5. Minta ha un passo differente per struttura fisica e Di Carlo l'ha studiata proprio per metterlo sempre uno contro uno col biancorosso che lo soffre. (25'st Lombardi 6,5.