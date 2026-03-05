Sal Da Vinci torna a casa con il premio di Sanremo | festa tra la gente a Mergellina | VIDEO

Sal Da Vinci torna a casa con il premio vinto a Sanremo e viene accolto da una festa tra la gente a Mergellina. Il giorno successivo alla vittoria, il cantante decide di evitare passerelle, conferenze stampa e interviste con molti giornalisti presenti. La sua scelta ha suscitato attenzione tra i presenti. La scena viene documentata anche attraverso un video disponibile online.

Il rientro da vincitore nella sua Napoli del cantante che incontra i suoi fan nel quartiere dov'è nato. La risposta al giornalista Aldo Cazzullo: "Non rispondete alle provocazioni, non serve a niente" Il giorno dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci mantiene la promessa: niente passerelle, niente conferenze stampa e interviste con buona parte dei giornalisti presenti. Solo la sua gente. Così il cantante napoletano torna dove tutto è cominciato, a Mergellina, nel cuore del quartiere dove è cresciuto e dove da adolescente ha incontrato l’amore della sua vita, sua moglie Paola. A ‘Largo La Torretta’ lo aspettano centinaia di persone per una festa improvvisata che sa di casa: fuochi d’artificio, una torta con panna montata, bottiglie di prosecco stappate e soprattutto un coro continuo di fan che cantano le sue canzoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

