Sal Da Vinci Moglie | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci, con cui è sposata da più di 30 anni. La coppia si è conosciuta da adolescenti e ha costruito una famiglia insieme. La loro relazione dura nel tempo e si sono mantenuti vicini nel corso degli anni. Pugliese ha mantenuto un basso profilo, lontano dai riflettori, concentrandosi sulla vita privata e sulla famiglia.

Scopri chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: dalla loro storia nata da adolescenti al matrimonio durato oltre 30 anni e alla famiglia costruita insieme. Quando si parla del celebre cantante napoletano Sal Da Vinci, il pubblico pensa subito alla sua voce, ai suoi spettacoli e a una carriera lunga e ricca di successi. Ma dietro l’artista che da anni conquista palchi e teatri c’è una figura che ha sempre preferito restare lontana dai riflettori: sua moglie Paola Pugliese. Paola Pugliese è nata a Napoli nel 1968 e, nonostante la notorietà del marito, ha sempre scelto di vivere lontana dal mondo dello spettacolo. Nessuna partecipazione televisiva, nessuna esposizione mediatica: la sua priorità è sempre stata la famiglia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

