Sal Da Vinci la festa a Napoli dopo Sanremo | È il vostro premio Polemiche? Non rispondete

A Napoli, il ritorno di Sal Da Vinci dopo Sanremo è stato accolto con entusiasmo dalla città, che ha festeggiato il cantante con una cerimonia di benvenuto. Durante l’evento, Sal Da Vinci ha dichiarato che il successo al festival rappresenta un riconoscimento per i suoi fan. Sul palco, ha evitato di rispondere alle polemiche nate intorno alla sua partecipazione. La festa si è conclusa con un applauso collettivo.

Napoli riabbraccia il suo campione. Il Sanremo di Sal Da Vinci, come gli ultimi due anni della sua carriera, è stato un susseguirsi costante di grandi soddisfazioni. Prima il successo di “Rossetto e Caffè” poi la vittoria al Festival con “Per sempre sì”, brano diventato immediatamente la colonna sonora degli italiani. La potenza della canzone e la sua popolarità hanno portato il Sal figlio di Napoli a trionfare nella serata finale e ad accettare l'incarico oneroso di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci, Manfredi risponde a Cazzullo: «Sue parole inopportune» La città, a questo punto, sembra essere pronto a festeggiare il suo vincitore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

