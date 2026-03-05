Sal Da Vinci interrompe il Tg1 | una scena senza precedenti

Mercoledì 4 marzo, durante il Tg1, la scaletta è stata interrotta per alcuni minuti. La decisione è stata presa per dare spazio a un tutorial dedicato a “Per sempre sì”, il brano di Sal Da Vinci che ha vinto a Sanremo 2026. L’interruzione ha coinvolto l’intera trasmissione, senza precedenti nella programmazione del telegiornale.

Scaletta interrotta, quella del Tg1 di mercoledì 4 marzo. Il motivo? Lasciare spazio al tutorial di "Per sempre sì", il brano di Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026. "Ho chiesto aiuto a Marcello Sacchetta, è lui che li ha inventati", ha spiegato il cantante alla conduttrice Giorgia Cardinaletti. L'artista ha quindi ironizzato sulla portata del fenomeno social che lo vede protagonista: "Ci sono gesti di psicosi collettiva, le parodie me le aspettavo ma sono belle tutte. Essere qui è un motivo di orgoglio, è un privilegio. Sto vivendo questo momento come una finale".    ge:kolumbus:liberoquotidiano:46668107   "Io e mio fratello Mommo lavoriamo con Sal dal 2012, abbiamo curato tanti suoi spettacoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

