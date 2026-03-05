Sal Da Vinci è stato criticato da alcune femministe per aver espresso il suo amore duraturo e fedele alla moglie, con commenti che hanno suscitato polemiche. Le femministe hanno commentato che il cantante, ormai anziano, fa paura e hanno commentato con insulti come

Femministe in rivolta contro Sal Da Vinci. La sua colpa? Essere sposato da oltre trent’anni con la stessa donna e cantare amore eterno e fede davanti a Dio. "Abbiamo aspettato prima di scrivere questo post perché dovevamo riprenderci almeno un po' dallo shock - inizia così l'attacco social di Rifondazione Ecofemminista -. Siamo sconcertat*, affrant* e senza più alcuna speranza per il futuro. Come è chiaro agli occhi di tutt*, abbiamo assistito all'edizione più buia, oscurantista e maschilista degli ultimi 30 anni di Sanremo". E ancora: "Solo 10 donne in gara, una conduzione troppo esposta a destra non essendoci stato nessun intervento politico da parte di intellettuali come Rula Jebreal, Paola Egonu o Chiara Ferragni e livello di canzoni sottoterra, un po' come i festival di Pippo Baudo e Paolo Bonolis ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sal Da Vinci insultato dalle femministe: "Vecchio e pure nonno, perché fa paura"

Leggi anche: Sanremo, perché ho visto dissonanza tra le parole di Cecchettin e il testo di Sal Da Vinci (e sono stato insultato)

Francesco, chi è il figlio di Sal Da Vinci, la moglie Riccarda e i figli: “Papà è un nonno affettuoso”Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci) è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, nato nel 1993, anche lui cantante e attore.

Altri aggiornamenti su Sal Da Vinci insultato dalle femministe....

Temi più discussi: Blog | Sanremo, perché ho visto dissonanza tra le parole di Cecchettin e il testo di Sal Da Vinci (e sono stato insultato); Sal Da Vinci sapeva già di aver vinto Sanremo? Laura Pausini e lo spoiler fuorionda; Miss Italia contro Ditonellapiaga: Giù le mani dal titolo. Lei: Parlo di me, non insulto nessuno; Sanremo news 2026: scopri chi ha vinto il 76° Festival della Canzone Italiana.

Balivo sbotta in diretta per le critiche a Sal Da Vinci: Ve ne farete una ragioneLa polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi, difese e il ruolo della Campania, Caterina Balivo si espone in prima persona. libero.it

Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestanoAldo Cazzullo risponde sul Corriere a un lettore e torna sulla polemica per le frasi sulla canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo ... virgilio.it

Dopo la vittoria a Sanremo con Per sempre sì, Sal Da Vinci torna sotto i riflettori alla prima di Notre Dame De Paris a Milano insieme alla moglie Paola Pugliese. Per l’occasione ha scelto uno stile casual con giacca di pelle e una t-shirt Prada con logo triangol - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com