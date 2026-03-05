Sal Da Vinci ha vinto una competizione a Napoli, suscitando reazioni nel Sud e nella città stessa. In un suo intervento, Maurizio De Giovanni ha commentato questa vittoria, evidenziando alcune osservazioni che sono state interpretate come offese. La discussione si è focalizzata sulle reazioni di diverse parti coinvolte, senza che siano stati fatti commenti su cause o motivazioni.

POSTA NAPOLISTA - La canzone "Per sempre sì" non è Napoli. Non è il Sud. Non è la tradizione melodica. Criticarla non significa criticare un popolo. Significa esercitare un diritto culturale. È un riflesso comprensibile, ma rischioso. Perché confonde i piani e, soprattutto, impoverisce la discussione. La canzone “Per sempre sì” non è Napoli. Non è il Sud. Non è la tradizione melodica. È semplicemente una canzone: legittima, popolare, amata, ma anche — e questo si può dire senza offendere nessuno — prevedibile, rassicurante, costruita su un immaginario che non innova e non rischia. Criticarla non significa criticare un popolo.Significa esercitare un diritto culturale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sal Da Vinci, il Sud e Napoli non si difendono trasformando ogni osservazione in un’offesa

Sal Da Vinci, il tour 2026 si apre all’Arena Flegrea di NapoliIl tour 2026 di Sal Da Vinci si apre con due concerti eventi all’Arena Flegrea di Napoli, i biglietti.

E’ Sal Da Vinci-mania: il ‘Cholito’ giura il suo ‘Per sempre sì’ al NapoliAl netto del gusto di ogni singolo, una cosa è oggettiva, la coreografia associata alla canzone di Sal Da Vinci è entrata subito nel mondo dei social...

Sal da vinci E Renato Zero in concerto

Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci il Sud e Napoli non si....

Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; Tutti pazzi per il brano di Sal Da Vinci di Sanremo, i video del balletto di Per Sempre sì.

Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestanoAldo Cazzullo risponde sul Corriere a un lettore e torna sulla polemica per le frasi sulla canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo ... virgilio.it

Sal Da Vinci dopo Sanremo indossa la t-shirt da quasi mille euroA pochi giorni dalla vittoria sanremese con Per sempre sì, Sal Da Vinci è tornato ad apparire in pubblico. Ha partecipato alla prima di Notre Dame De Paris con la moglie Paola Pugliese: ecco cosa ha ... fanpage.it

La polemica continua Aldo Cazzullo conferma la critica a Sal Da Vinci per la vittoria del Festival di Sanremo, precisando il senso delle sue affermazioni. A un lettore della sua rubrica giornalistica 'Lo dico al Corriere', ha risposto allontanando presunti pregiudiz - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com