Sal Da Vinci e Borrelli per il piccolo Domenico | Faremo una partita di beneficenza della Nazionale Cantanti | VIDEO

Sal Da Vinci e Borrelli hanno annunciato di organizzare una partita di beneficenza della Nazionale Cantanti per il piccolo Domenico. Il cantante ha rimandato la festa napoletana celebrativa della vittoria al Festival di Sanremo in segno di rispetto per i funerali del bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Il cantante lo annuncia in un video con il deputato Francesco Emilio Borrelli: la Nazionale Cantanti organizzerà una partita per sostenere la fondazione dedicata al bambino morto dopo il trapianto di cuore al Monaldi Sal Da Vinci ha rinviato la festa napoletana per la vittoria al Festival di Sanremo per rispetto dei funerali del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di cuore all'ospedale Monaldi. La celebrazione, inizialmente prevista per ieri, è stata spostata a oggi. In un video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il cantante spiega al politico napoletano la sua scelta di rinviare i festeggiamenti.