Sal da Vinci | Critiche alla mia canzone? Provocazioni per qualche like in più io parlo d’amore – Video

Sal da Vinci ha commentato le recenti critiche alla sua canzone, affermando che si tratta di provocazioni per ottenere qualche like in più. Ha spiegato di aver portato semplicemente un brano che parla d’amore, precisando che se l’amore viene rappresentato come violento, forse ci troviamo in un contesto sbagliato. Ha inoltre notato che alcune provocazioni nascono da idee strane generate dalla mente.

"Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po' strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d'amore, se poi l'amore è una cosa violenta forse probabilmente siamo nel mondo sbagliato". È la risposta, dal palco di Largo Torretta, a Napoli, di Sal da Vinci, durante la festa per il suo successo al Festival di Sanremo 2026, alle parole del vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, a proposito della canzone vincente Per sempre sì, da lui ritenuta "adatta a un matrimonio della camorra". "Vi prego, ognuno di voi, ve lo chiedo con umiltà, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, non servono a niente, qualcuno avrà quale like in più.

Sal Da Vinci non ci sta: "Non rispondete alle provocazioni, questa è una canzone d'amore" Dopo la vittoria al festival di Sanremo Sal Da Vinci torna a Napoli e si esibisce nel suo quartiere.

Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: «Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d'Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho impiegato 50 anni per arrivare qui»

Sal Da Vinci: Non rispondete alle provocazioni, questa è una canzone d'amore

