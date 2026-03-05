Sal Da Vinci conquista Napoli | ‘Il premio è vostro evitiamo le provocazioni’
Sal Da Vinci ha fatto ritorno a Napoli e ha partecipato a un evento pubblico nel centro della città. Durante il suo intervento, ha affermato che il premio ricevuto è stato dedicato alla comunità locale e ha invitato a evitare provocazioni. La cerimonia si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di numerosi fan e spettatori.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sal Da Vinci, iconico artista napoletano, ha toccato il cuore della sua gente nel pomeriggio di ieri, riunendo centinaia di fan in piazza Torretta a Mergellina. L’incontro ha avuto luogo dopo il suo trionfo al Festival di Sanremo, dove ha portato alta la bandiera della musica partenopea. La piazza è stata animata da festeggiamenti e da un caloroso abbraccio all’artista, simbolo di un legame indissolubile con la sua città. Durante il suo intervento, Sal Da Vinci ha dedicato il premio ricevuto a tutti i napoletani: “Questo premio è vostro”, ha affermato con un’emozione palpabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Sal Da Vinci, la festa a Napoli dopo Sanremo: «È il vostro premio. Polemiche? Non rispondete»
Sal Da Vinci canta tra la folla nel suo quartiere e a chi critica il brano dice: “Non rispondete alle provocazioni. Questo premio profuma di sogni, è per voi” – VIDEOSal Da Vinci torna nella sua Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con una grande festa nel suo quartiere La Torretta.
SAL DA VINCI A SANREMO, SENTITE COSA URLA
Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci conquista Napoli 'Il....
Temi più discussi: Sal Da Vinci: Per sempre sì conquista le classifiche globali; Sal Da Vinci conquista tutti: Per sempre sì è il trionfo del pop che unisce; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con Per sempre sì dopo 50 anni di carriera; VIDEO Sanremo, Sal Da Vinci conquista tutti: Del Piero e Mahmood imitano la coreografia.
Sal Da Vinci conquista il mondo: il fascino del matrimonio napoletano nelle classifiche musicaliSal Da Vinci, l’artista partenopeo, sta vivendo un momento di grande successo con il suo brano Per sempre sì, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Non solo ha conquistato le classifiche italiane, ... napolipiu.com
Il video della caduta di Sal Da Vinci mentre canta Per sempre sì a Domenica InSal Da Vinci emoziona a Domenica In cantando Per sempre sì, scivola sulle scale ma resta illeso, pubblico divertito. blitzquotidiano.it
Sal Da Vinci: “Non rispondete alle provocazioni: penzamme 'a musica”. Davanti a una folla festante per il suo rientro dal successo sanremese, l'artista napoletano ha risposto alle pesanti critiche dei giorni scorsi. “Sono arrivate un sacco di provocazioni: io ho s - facebook.com facebook
Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com