Sal Da Vinci conquista Napoli | ‘Il premio è vostro evitiamo le provocazioni’

Sal Da Vinci ha fatto ritorno a Napoli e ha partecipato a un evento pubblico nel centro della città. Durante il suo intervento, ha affermato che il premio ricevuto è stato dedicato alla comunità locale e ha invitato a evitare provocazioni. La cerimonia si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di numerosi fan e spettatori.